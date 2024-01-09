В техасском отеле произошел взрыв газа

По данным телеканала CBS, пострадали не менее 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва газа в одном из отелей американского города Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщило в понедельник местное подразделение телеканала CBS.

По его сведениям, взрыв произошел в гостинице Sandman. На кадрах с места происшествия видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.

Информации о состоянии пострадавших пока не приводится.

"Пожарное управление вместе с экстренными службами находится на месте крупного инцидента в центре Форт-Уэрта. Пожалуйста, избегайте этого района", - говорится в сообщении пресс-службы местных пожарных в X (ранее Twitter).