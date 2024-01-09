9 января, 00:18

NYT: после взрыва в техасском отеле один человек пропал без вести

Wayne Savage via AP
© Wayne Savage via AP

По данным газеты The New York Times, всего в результате инцидента пострадали 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Один человек числится пропавшим без вести после взрыва, произошедшего в понедельник в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщила со ссылкой на местных пожарных газета The New York Times.

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По ее сведениям, всего в результате инцидента пострадали 11 человек, один из них находится в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом, остальные получили незначительные травмы.

Причина взрыва пока точно не установлена, однако, по словам пожарных, на месте происшествия ощущался запах газа.

Инцидент случился после полудня. На кадрах, публикуемых американскими СМИ, видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания. 

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