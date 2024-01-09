В ограждение Белого дома врезался автомобиль

Официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми уточнил, что водителя задержали

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Вашингтоне водителя автомобиля, врезавшегося в понедельник в ограждение Белого дома. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) официальный представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства, Энтони Гульельми.

"Незадолго до 18:00 (02:00 мск 9 января - прим. ТАСС) автомобиль врезался во внешние ворота комплекса Белого дома", - заявил Гульельми. "Водитель взят под стражу, мы ведем расследование причин и обстоятельств ДТП", - подчеркнул он.

Телекомпания NBC в свою очередь отмечает, что данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.