Сход 14 грузовых вагонов в Забайкалье произошел из-за столкновения с соседним поездом

На месте происшествия проводят аварийно-восстановительные работы

ЧИТА, 9 января. /ТАСС/. 14 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае из-за столкновения с порожним поездом, следовавшим в противоположную сторону. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"На перегоне Бушулей - Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях", - говорится в сообщении.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействованы 90 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС - 19 человек и 3 единицы техники. На базе главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб.

Авария на Забайкальской железной дороге произошла 9 января в 1:17 (8 января в 19:17 мск). Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Из-за схода вагонов задерживаются несколько пассажирских поездов, один рейс отменен.