В Забайкалье по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента

ЧИТА, 9 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, сход произошел на 6 604 км перегона Алеур - Укурей в Забайкалье. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Авария на Забайкальской железной дороге произошла 9 января в 1:17 (8 января в 19:17 мск). Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Из-за схода вагонов задерживаются несколько пассажирских поездов, один рейс отменен. Для пассажиров этих поездов будут организованы авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.