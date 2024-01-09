На Чукотке мошенника ждет суд за организацию схемы по краже денег с банковских счетов

Мужчина в составе преступной группы похитил более 9 млн рублей

ТАСС, 9 января. Организатора преступной группы, который создал мошенническую схему по краже денег с банковских счетов, будут судить в Анадыре, сообщили ТАСС в окружной прокуратуре.

"Мужчина создал преступную группу, состоящую из пяти человек. Работник банка подбирала счета вкладчиков и клиентов банка и незаконно переводила с них деньги. Еще одна участница подделывала подписи на расчетно-кассовых ордерах, на основании которых и проводили незаконные операции. Приговоры соучастникам вынесли в июне 2010 и феврале 2011 годов. Максимальный срок составил 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Организатор скрылся от следствия и находится за пределами РФ. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск. В настоящий момент прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной схемы и направила материалы в Анадырский городской суд", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что от действий мошенников пострадали несколько человек, в том числе и пенсионеры. В обще сложности они похитили со счетов клиентов банка более 9 млн рублей.