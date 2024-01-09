При стрельбе в Миннесоте погибли четыре человека

Причины произошедшего пока не установили

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в мотеле в городе Клокей (штат Миннесота). Об этом сообщило издание Pine Journal со ссылкой на департамент полиции города.

По его данным, полиция обнаружила тела трех человек в мотеле Super 8. Издание со ссылкой на пресс-релиз полиции также отмечает, что полиция "нашла одного погибшего человека, который, по ее мнению, был стрелявшим".

Другой информации о стрельбе, подозреваемом или жертвах издание не сообщает. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.