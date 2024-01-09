Суд оставил в колонии общего режима подростка из Канска, осужденного за терроризм

Он самостоятельно обучался изготовлению взрывчатых веществ

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Красноярский краевой суд рассмотрел апелляцию адвоката подростка из Канска Никиты Уварова, ранее приговоренного за преступление террористического характера к пяти годам лишения свободы, и оставил решение о переводе его в колонию общего режима без изменений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

В феврале 2022 года первый Восточный окружной военный суд приговорил подростка к пяти годам колонии по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и изготовлении и хранении взрывчатки. Еще два фигуранта получили условные сроки. В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что осужденный к пяти годам будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Два других подростка освобождены от уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ в связи с сотрудничеством со следствием.

"Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции 9 января 2024 года рассмотрел жалобу адвоката Никиты Уварова на постановление Канского городского суда, которым Уваров переводится для дальнейшего отбывания наказания, назначенного приговором I Восточного окружного военного суда от 10.02.2022, из воспитательной колонии в колонию общего режима в связи с достижением им 18-летия. В. В. Васин - адвокат Уварова <…> в своем ходатайстве просил суд рассмотреть возможность продолжения отбывания наказания Уваровым в воспитательной колонии до достижения им 19-летнего возраста. Красноярский краевой суд решил оставить постановление Канского городского суда без изменения, а жалобу адвоката без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме на пустырях и стройках. В отношении подростков были возбуждены уголовные дела по фактам прохождения обучения осуществлению террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию.

В марте 2021 года было возбуждено новое уголовное дело, связанное с изготовлением взрывчатки. В мае 2021 года пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщила о завершении расследования уголовных дел в отношении трех 15-летних подростков о прохождении ими обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.