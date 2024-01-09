ГИБДД оформила 17 ДТП с участием 66 машин на месте массовой аварии в Новгородской области

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 машин на месте массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД региона. На месте остался один автомобиль.

"По состоянию на 06:30 [мск] 9 января на месте массовой аварии остался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей", - проинформировала пресс-служба. Ранее сообщалось о 50 автомобилях, попавших в ДТП.

Серия аварий произошла в понедельник на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы. Четверо пострадавших эвакуированы авиацией. Движение в сторону Москвы было перекрыто.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела.