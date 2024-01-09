В перинатальном центре в Баку произошел пожар

В пресс-службе МЧС республики отметили, что идет эвакуация пациентов

БАКУ, 9 января. /ТАСС/. Пожар произошел в Республиканском перинатальном центре в Баку, идет эвакуация медперсонала и пациентов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, возгорание оперативно ликвидировали силами государственной противопожарной службы.

Согласно информации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики, эвакуированы 50 из 90 находившихся в центре пациентов, в том числе новорожденные, их перевели в другие медучреждения.

"В результате пожара никто из пациентов не пострадал, лишь охранник медицинского учреждения отравился дымом, он госпитализирован", - уточнили в объединении.

Замначальника Государственной противопожарной службы Рза Худиев сообщил азербайджанскому информационному агентству АPА, что возгорание произошло на четвертом этаже здания центра, огонь распространился на площади в 35 кв. м. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения причин произошедшего.