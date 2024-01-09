Площадь японского полуострова Ното из-за землетрясения выросла на 4,4 кв. км

Согласно данным исследований, проведенных Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии при Токийском университете, береговая линия этого района в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 м

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю в результате произошедшего там 1 января землетрясения увеличилась на 4,4 кв. км. Из-за подъема морского дна береговая линия этого района в некоторых местах продвинулась на север на расстояние до 250 м, свидетельствуют данные исследований, проведенных Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии при Токийском университете.

Их эксперты, как сообщается, провели замеры на месте, а также проанализировали снимки, сделанные из космоса.

По свидетельствам местных жителей, подъем дна произошел почти мгновенно и одновременно с землетрясением. В некоторых местах это создало естественные волнорезы и снизило возможный разрушительный эффект от цунами высотой от 3 до 5 м, вызванных подземным толчком.