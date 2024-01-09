9 января, 05:46

В Херсонской области пять районов и часть Геническа остались без электроэнергии

Это произошло из-за аварийных ремонтных работ

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Пять районов Херсонской области, а также частично город Геническ, на время лишились электроснабжения.

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Об этом сообщается в Telegram-канале коммунального предприятия "Херсоноблэнерго".

"09.01.2024 г. отключена электроэнергия, время выполнения - до окончания аварийно-восстановительных работ, приостановлена подача электроэнергии по адресам: Голопристанский, Горностаевский, Генический, Скадовский, Чаплинский районы, частично город Геническ, село Григорьевка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной приостановки подачи электроэнергии стали аварийные ремонтные работы. 

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