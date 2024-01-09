Начальника котельной и замглавы Подольска задержали после отключения отопления

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержании заместителя главы администрации городского округа

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержали после массового отключения отопления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что подмосковное СК задержало их "в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В СК также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержании заместителя главы администрации городского округа Подольска.

Чиновника, исполнявшего обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, в частности, подозревают в том, что он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, зная о дефектах оборудования и необходимости его проверки, что в итоге привело к аварии на теплотрассе.

В СК сообщили, что в помещениях и на рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки, идут допросы.