В Челябинской области возбудили дело по факту смерти ребенка при пожаре в садовом доме

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило поздно, участок оказался плотно застроен, наружного противопожарного водоснабжения не было, а подъездные пути занесло снегом

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка при пожаре в садовом доме, дорога к которому была занесена снегом. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой управления.

"По данным следствия, в вечернее время 8 января в одном из домов СНТ "Юбилейный-2" в Сосновском районе Челябинской области произошел пожар, в результате которого наступила смерть трехлетнего мальчика. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в материалах.

В пресс-центре Главного управления МЧС России по региону сообщили журналистам, что на момент прибытия сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем, сообщение о пожаре поступило поздно, участок оказался плотно застроен, наружного противопожарного водоснабжения не было, подъездные пути не были очищены от снега.