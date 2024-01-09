Число погибших в ДТП с маршруткой на Ставрополье выросло до восьми

В больнице умерла 66-летняя пассажирка маршрутки

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до восьми. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

"Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник: в больнице скончалась 66-летняя пассажирка "Газели", жительница поселка Пятигорского", - сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополья.

В ведомстве добавили, что личности двоих погибших (мужчина 25-27 лет и женщина 35 лет) и одной раненой девушки (19-25 лет) устанавливаются.

Авария произошла 8 января недалеко от поселка Пятигорский в Предгорном округе. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту город Пятигорск - поселок Пятигорский. По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся со встречным грузовиком.

По уточненным данным краевого управления ГИБДД, в маршрутке в момент ДТП находились девять пассажиров, шесть из которых погибли и трое ранены. Также погиб водитель маршрутки. Ранее сообщалось, что с места ДТП были госпитализированы четверо пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, еще у одного человека повреждения средней степени тяжести. По факту аварии возбудили уголовное дело.