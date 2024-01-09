На Сахалине подросток заживо сжег мужчину

Погиб 46-летний мужчина без определенного места жительства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в отношении подростка уголовное дело об умышленном убийстве, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Уголовное дело по обвинению 16-летнего жителя [Долинска на юге Сахалина] в совершении преступления, предусмотренного п.п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом)", - рассказали в управлении.

По данным следователей, в ночь на 7 января подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. В одном из общежитий он поджег зажигалкой полиэтиленовую упаковку и подложил под тело спавшего в коридоре 46-летнего мужчины без определенного места жительства. Одежда потерпевшего загорелась, смерть наступила на месте.