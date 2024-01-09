Более 6 тыс. жителей Находки остались без тепла из-за аварии

Восстановление теплоснабжения поставили на контроль в прокуратуре города

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Жители 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края остались без теплоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Всего под отключение попали более 6 тыс. человек и 4 детских сада.

"В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также 4 учреждения для несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

Специалисты Примтеплоэнерго проводят ремонтно-восстановительные работы. Фактическое устранение аварийной ситуации и восстановление теплоснабжения поставили на контроль в прокуратуре города.

Сейчас в Находке температура воздуха составляет -4 градуса.