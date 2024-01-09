Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 202

Спасатели обнаружили тела еще 22 погибших

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Спасатели во вторник обнаружили тела еще 22 погибших в результате серии землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното на побережье Японского моря. Таким образом, как следует из данных властей префектуры Исикава, число жертв возросло до 202.

Ранее сообщалось о 180 погибших. По меньшей мере 102 человека по-прежнему числятся в списке пропавших, экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение. По последним данным, число пострадавших составляет 565. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями.

Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили более 300 построек.