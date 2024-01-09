В Пролетарске Ростовской области из-за аварии ограничили водоснабжение

Специалистов Россети-Юг задействовали в восстановительных работах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Водоснабжение ограничили в Пролетарске Ростовской области из-за аварийного отключения электроснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"В связи с аварийным отключением электроснабжения остановлены очистные сооружения Пролетарска. Водоснабжение города ограничено до восстановления электроснабжения", - написал он.

Сизиков уточнил, что аварийные работы проводит бригада Россетей-Юг.

В Пролетарске проживает более 19 тыс. человек.

Ранее в ГУ МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. В течение суток 9 января в Ростовской области сильный снег, ожидается метель.