В Дмитровском городском округе отключили воду и отопление из-за утечки на теплосети

По словам главы округа Ильи Поночевного, после обнаружения утечки участок трассы будет отсечен и котельную запустят

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты работают над восстановлением отопления и водоснабжения в Дмитровском городском округе Подмосковья, которые отключены из-за утечки на теплосети, сообщил в Telegram-канале глава округа Илья Поночевный.

"В микрорайоне Космонавтов сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Работает аварийная бригада, подключены к поиску утечки управляющие компании", - написал Поночевный.

По его словам, после обнаружения утечки участок трассы будет отсечен и котельную запустят.

"О нештатных ситуациях сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32", - добавил Поночевный.