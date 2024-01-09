В Красноярском крае в детсаду нашли мясо с кишечной палочкой и бактериями

По данным прокуратуры края, в учреждении обратили внимание на плохой внешний вид мяса и его запах, но приготовление блюд из него не прекратили

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Кишечная палочка и многократное превышение бактерий обнаружены в мясе, которое поставлялось в один из детских садов Минусинска на юге Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Появилась информация о поставке некачественных продуктов и приготовлении из них мясных блюд для воспитанников детского сада №19. Прокуратура Красноярского края совместно со специалистами Роспотребнадзора провела выездную проверку в муниципальном учреждении. Исследование поставленной говядины показало наличие в ней кишечной палочки и превышение ряда бактерий от 80 до 150 раз. Заведующий, кладовщик и повар подтвердили плохое качество продукции - при разморозке оно содержало много жидкости. Несмотря на плохой внешний вид мяса и запах, приготовление блюд из него не прекратили. Специалист заключила, что при определенных условиях его употребление могло повлечь отравление детей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, при проверке пищеблока детского сада выявились и другие нарушения санитарных норм. "Используется пищевой фарш с признаками недоброкачественности, хранятся полуфабрикаты из мяса повторной заморозки, не соблюдается температура хранения суточных проб. В морозильное камере с нарушением товарного соседства вместе хранится и рыба и мясо, количество холодильного оборудования не обеспечивает хранение всего поступающего объема продукции. Прокуратура направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела о хранении и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - пояснили в ведомстве.