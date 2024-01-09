В Калмыкии перевернулся пассажирский автобус

Пострадали два человека

ЭЛИСТА, 9 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус сообщением Волгоград - Грозный перевернулся на участке автодороги на территории Яшкульского района Калмыкии, в аварии пострадали два человека. Проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"69-летний житель Чеченской Республики, управляя автобусом Van Hool, по маршруту Волгоград - Грозный на 15-м км автодороги Яшкуль - Комсомольск - Артезиан (территория Яшкульского района) допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.

В автобусе находились 45 пассажиров. Одну из пострадавших женщин госпитализировали в Яшкульскую районную больницу, вторая будет находиться на амбулаторном лечении. Остальных пассажиров перевернувшегося автобуса отправили в пункт назначения другим транспортным средством, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.