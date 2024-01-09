В Баку при пожаре в перинатальном центре погибли четверо новорожденных

Еще трое госпитализированы с признаками отравления продуктами горения

БАКУ, 9 января. /ТАСС/. Четверо новорожденных погибли при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку в ночь на вторник. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.

"В результате пожара, случившегося в Республиканском перинатальном центре в Хатаинском районе Баку, погибли четверо новорожденных, еще трое были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении клинического медицинского центра", - говорится в заявлении ведомств.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).