В Новосибирске по факту нападения на водителя такси возбудили дело

У мужчины диагностировали колото-резаную рану брюшной полости

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Уголовное дело о разбое возбудили после нападения неизвестных на водителя такси на парковке в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Следователем отдела полиции "Октябрьский" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о нападении на таксиста в Октябрьском районе Новосибирска.

Полицейские установили, что во время конфликта группа неизвестных нанесла мужчине колото-резаное ранение брюшной полости, нападавшие похитили мобильный телефон потерпевшего, после чего скрылись. Потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.