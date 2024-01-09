Поэта Рубинштейна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП

Авария произошла на улице Образцова на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Публицист и поэт Лев Рубинштейн госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Лев Рубинштейн госпитализирован после ДТП в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло на улице Образцова в понедельник около 12:00 мск. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Лев Рубинштейн - российский поэт, публицист, член союза писателей. Лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".