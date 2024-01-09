В Курской области с начала СВО зафиксировали почти 2 тыс. обстрелов со стороны ВСУ

В регионе погибли восемь человек

КУРСК, 9 января. /ТАСС/. Территория Курской области с начала специальной военной операции подверглась более 1,9 тыс. обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, 76 гражданских лиц получили ранения или погибли, сообщил на оперативном совещании правительства региона губернатор области Роман Старовойт.

"За прошедшие сутки было зафиксировано два обстрела на территории Курской области, всего за первые восемь дней 2024 года таких обстрелов было 41. А если считать всего с начала специальной военной операции - 1 906 раз территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины. Пострадавших и раненных с начала специальной военной операции гражданских лиц было 68 человек, к сожалению, погибли 8 гражданских лиц", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, также жители Курской области продолжают сообщать в соответствующие службы о беспилотных летательных аппаратах - в 2024 году уже зафиксировали 49 звонков, с начала специальной военной операции - порядка 3,5 тыс. Подобные звонки, по словам Старовойта, включая сообщения через приложение "Радар", отрабатываются оперативным штабом и используются для дальнейшей аналитической работы, в том числе по постройке траектории работы ПВО.