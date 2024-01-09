В Петербурге задержали солиста группы "Щенки" за хулиганство на концерте

В отношении Максима Тесли возбуждено административное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Участника группы "Щенки" Максима Тесли, который в обнаженном виде и с носком в паховой зоне провел концерт в ночном клубе Петербурга, задержали в аэропорту Пулково. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сегодня ночью в аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали данного гражданина, который пытался вылететь из Петербурга в Екатеринбург и затем в Казахстан. Его доставили в полицию Калининского района, поместили в камеру для административно задержанных. Полицией Калининского района было возбуждено административное производство по статье КоАП РФ 20.1 (мелкое хулиганство)", - сказал собеседник агентства. С ним уже проводятся процессуальные действия, после чего его передадут следственным органам для возбуждения уголовного дела.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что солист группы "Щенки" Максим Тесли провел концерт в ночном клубе Петербурга на Арсенальной набережной в одном носке в паховой зоне подобно участнику "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" рэперу Vacio, который был арестован за это в общей сложности на 25 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей.