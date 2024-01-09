Суд в Москве арестовал гражданина США по обвинению в попытке сбыта наркотиков

Роберта Вудлэнда заключили под стражу до 5 марта

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Останкинского суда Москвы Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - сказала представитель суда.