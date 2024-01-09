В Пакистане убили шесть полицейских, охранявших медбригаду по вакцинации от полиомиелита

По данным The Nation, еще 27 человек получили ранения

ИСЛАМАБАД, 9 января. /ТАСС/. По меньшей мере 6 полицейских погибли, 27 ранены в результате атаки террористов на правоохранителей, обеспечивавших безопасность врачей в ходе проводимой на северо-западе Пакистана кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее данным, атака на полицейских и бригаду врачей была предпринята в расположенном неподалеку от границы с Афганистаном районе Баджаур (провинция Хайбер-Пахтунхва), где террористы взорвали мощную бомбу на маршруте следования автоколонны с ними. Медики при взрыве не пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан "(ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан"), совершающая с территории Афганистана атаки на Пакистан.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после того, как Нигерия была объявлена страной, искоренившей полиомиелит, эта болезнь считается сейчас эндемичной только для Пакистана и Афганистана. В 2023 году в этих странах были зафиксированы по шесть случаев заражения вирусом полиомиелита.

Вакцинация детей от этой болезни проводится в Пакистане ежегодно с 2020 года. В приграничных с Афганистаном районах террористы совершают нападения на пункты вакцинации, медиков и сотрудников пакистанских сил безопасности под предлогом того, что кампания по борьбе с полиомиелитом якобы является частью "заговора Запада" с целью "стерилизации детей и подрыва исламских ценностей".