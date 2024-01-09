В отношении главы района Ростовской области возбудили второе уголовное дело о взятке

Вадима Сидорова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в коррупции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. В отношении главы района Ростовской области Вадима Сидорова возбудили второе уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области второе уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. В результате проведенных дополнительных оперативно-разыскных мероприятий выявлен иной эпизод противоправной деятельности Сидорова, заключающийся в получении взятки от предпринимателя за осуществление общего покровительства в размере 130 тыс. рублей. Региональным СУ СК России по Ростовской области в отношении Сидорова возбуждено очередное уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК России", - говорится в сообщении.

Ранее в УФСБ сообщали, что Сидоров был задержан 8 ноября 2023 года на рабочем месте по подозрению в получении от предпринимателя взятки в размере 176 тыс. рублей. По материалам УФСБ по Ростовской области следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Чиновник был помещен под стражу. Зерноградский районный суд арестовал главу администрации Кагальницкого района на два месяца.