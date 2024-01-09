Задержанным за поджог двери квартиры журналиста Татаренкова в Петербурге обещали $1 тыс.

Двое фигурантов дела уже были судимы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вознаграждение в размере $1 тыс. обещали задержанным за поджог покрышки у двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.

"За поджог двери. Написал человеку, за денежную сумму $1 тыс.", - сказал один из задержанных на видео, опубликованном официальным представителем МВД России Ириной Волк в ответ на вопрос, за что задержан. Кроме того, он рассказал, что ранее был судим за воровство и грабеж. В содеянном задержанный раскаялся. Двое других задержанных также раскаялись в преступлении. Один из них также ранее уже был судим за грабеж.

Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков написал в Telegram-канале, что вечером 7 января подожгли дверь его квартиры в Петербурге. В МВД сообщили, что по факту поджога возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).