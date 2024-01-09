В ЛНР при пожаре в частном доме погибли три человека

Возгорание произошло в поселке Ивановка

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Три жителя поселка Ивановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли при пожаре в частном доме, сообщили в Telegram-канале МЧС региона.

"Сегодня в 03:01 в службу "101" Антрацитовского МО поступило сообщение о возгорании частного дома в пгт Ивановка. <…> Когда пожар удалось локализовать, при разборе завалов были обнаружены тела 52-летнего владельца, его 46-летней жены и 63-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем, началось обрушение конструкций. Тушение осложнялось запоздалым вызовом и большой площадью горения. В публикации говорится, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Следственное управление СК РФ по ЛНР возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек. "Следственными органами следственного управления СК РФ по Луганской Народной Республике в связи с гибелью трех граждан при пожаре в Антрацитовском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что следователи произвели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, а также назначили необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.