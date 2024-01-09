В Новгородской области из-за ДТП перекрыли трассу М-10 "Россия"

По данным УГИБДД, после столкновения с легковым автомобилем фура перегородила проезжую часть

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Федеральную трассу М-10 в Валдайском районе Новгородской области перекрыли после столкновения легкового автомобиля и фуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

"В 12:00 на трассе М-10 "Россия" в Валдайском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП грузовик перегородил проезжую часть полностью", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники оперативных служб и ГИБДД. Водителю легкового автомобиля оказывается медицинская помощь. К месту ДТП направят спецтехнику, чтобы убрать грузовик и обеспечить проезд транспорта по трассе.