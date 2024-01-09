На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ и избили его настоятеля

Прихожан выгнали на мороз, сообщила местная епархия УПЦ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью бульдозеров захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области. Настоятель храма был избит, а прихожан выгнали на мороз, сообщила местная епархия УПЦ.

"Ночью "активисты ПЦУ" с помощью техники выломали двери Казанского храма Тульчинской епархии УПЦ в Ладыжине, выгнали прихожан из храма, настоятеля - отца Евгения - избили", - говорится в сообщении на сайте епархии.

Уточняется, что захват произошел в ночь на вторник. Епархия также опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как раскольники подогнали бульдозер к дверям храма. Также опубликовано видео, записанное прихожанами, на нем к храму подгоняют еще один бульдозер. Женщина, которая вела видеосъемку, рассказала прибывшим на место полицейским, что прихожан "за руки и за ноги вытащили из храма на мороз". На кадрах также запечатлен настоятель храма, лицо которого окровавлено.

10 ноября 2023 года раскольники попытались перевести храм в ПЦУ, организовав незаконные сборы. Однако через три дня религиозная община УПЦ провела легитимные сборы, на которых прихожане заявили о своей верности канонической церкви. 28 декабря активисты ПЦУ попытались захватить храм, но прихожанам удалось остановить рейдерский захват.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.