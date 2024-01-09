В Кузбассе задержали четырех мужчин и пять женщин за массовую драку

По данным полиции, семейная пара на входе в магазин поругалась с выходившим из него мужчиной, и словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились знакомые супруги

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Массовая драка произошла в Мариинске Кемеровской области в ночь на 9 января, в результате чего задержали девять человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники ОМВД России "Мариинский", находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на конфликт между гражданами возле супермаркета по улице Вокзальной. Полицейские незамедлительно проследовали к месту инцидента для пресечения противоправных действий и установления обстоятельств произошедшего. По указанному адресу были направлены патрульные наряды полиции и Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. Полицейские пресекли противоправные действия, задержали и доставили девятерых участников инцидента", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что семейная пара на входе в магазин поругалась с выходившим из него мужчиной. Словесная перепалка переросла в драку, к которой присоединились знакомые супруги.

В результате задержали четверых мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 56 лет. В отношении всех участников составили протоколы за мелкое хулиганство, в отношении зачинщиков конфликта - и по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Всех участников инцидента направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.