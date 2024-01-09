Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Название новой статьи розыска в базе не указано

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейкам против российской армии. Это следует из базы розыска ведомства.

"Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]", - сказано в базе. Название новой статьи розыска в базе не указано. При этом в особых приметах уточняется, что карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении Ходорковского в сентябре 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Поводом послужили его комментарии в сети о выплатах погибшим в ходе специальной военной операции солдатам. Санкция статьи предусматривается до пяти лет лишения свободы.

В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Международный розыск объявляется после объявления федерального розыска или одновременно с ним.