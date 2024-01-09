В Подмосковье гражданства РФ лишили 10 осужденных за незаконный сбыт наркотиков

Статья 228 Уголовного кодекса предусмотрена в качестве основания прекращения гражданства России в соответствии с законом, вступившим в силу в октябре 2023 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Управление МВД по Подмосковью прекратило приобретенное гражданство 10 человек, осужденных за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства РФ в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Решением ГУ МВД России по Московской области гражданство РФ данных граждан прекращено", - сказал собеседник агентства.

В главке пояснили, что эти люди ранее приобрели российское гражданство в соответствии с законом о гражданстве от 2002 года на основании решения ГУ МВД России по Московской области. Впоследствии они были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ. Эта статья Уголовного кодекса предусмотрена в качестве основания прекращения гражданства РФ в соответствии с законом, вступившим в силу в октябре 2023 года.

Решение о прекращении российского гражданства за совершение преступления после вступления в силу нового закона о гражданстве РФ впервые было вынесено в Москве 13 декабря 2023 года.