Жители 57 многоэтажных домов в Подмосковье остаются без тепла

Систему центрального отопления восстановили в 116 многоквартирных домах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тепло удалось вернуть в квартиры жителей 116 многоэтажных домов в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по подключению к теплу еще 57 многоэтажек", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, за утро удалось подключить к теплоснабжению еще шесть домов. В восстановительных работах участвуют 496 человек и 134 единиц техники. Работы планируют завершить до конца суток.

"Важно организовать всестороннее жизнеобеспечение населения и завершить аварийно-восстановительные работы в кратчайшие сроки", - поручил подчиненным глава МЧС РФ Александр Куренков.

В Херсонской области произошли обрывы проводов в пяти районах. В результате в 257 населенных пунктах без света остались более 29,6 тыс. человек. В настоящее время электроснабжение в регионе полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья и Херсонской области после произошедших в этих регионах аварий.