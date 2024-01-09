Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 23 210

Ранения получили свыше 59 тыс. человек, сообщил Минздрав палестинского анклава

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля достигло 23 210, ранения получили свыше 59 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 23 210, ранены 59 167", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Telegram-канале.

По информации Минздрава, только за последние сутки "израильская оккупация совершила 12 массовых убийств в секторе Газа, в результате чего погибли 126 человек и 241 получил ранения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.