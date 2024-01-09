Жителя Челябинска осудили условно на 6,5 года за ложные сообщения о готовящихся терактах

Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на 6,5 года

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в том, что он сообщал в экстренные службы заведомо ложные данные о якобы готовящихся терактах, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что мужчина неоднократно сообщал заведомо ложные сведения о якобы готовящихся терактах в зданиях судов и в помещениях правоохранительных органов.

По информации пресс-службы, всего в 2023 году УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Челябинской области зафиксировали 678 анонимных сообщений с угрозами террористической направленности, установили и задержали 52 гражданина, действующих против общественной безопасности.