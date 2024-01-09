Нештатно сошедшую в Рубежном авиабомбу обезвредили

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на период инженерно-саперных работ эвакуировали около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы

ЛУГАНСК, 9 января. /ТАСС/. Саперы Минобороны РФ обезвредили и вывезли авиабомбу, нештатно сошедшую с самолета в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти. Жизням людей больше ничего не угрожает. В целях безопасности на период инженерно-саперных работ были эвакуированы около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы", - написал он.

Пасечник сообщил, что администрация Рубежного на время проведения инженерно-саперных работ помогла людям разместиться в пунктах временного размещения, обеспечив всех горячим питанием. По его словам, жители начали возвращаться в дома.

В понедельник Пасечник сообщал, что авиационная бомба ФАБ-250 нештатно сошла с самолета Воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное, жертв среди мирных жителей нет.