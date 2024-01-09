СК возбудил уголовное дело после домогательств иностранца к несовершеннолетним в Иванове

По данным пресс-службы ведомства, в социальных сетях ранее появилась информация о произошедшем

ТАСС, 9 января. Уголовное дело возбуждено против иностранца за развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек в Иванове, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По поручению председателя Следственного комитета России по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (развратные действия)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в социальных сетях ранее появилась информация, что в одном из торгово-развлекательных центров Иванова иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек.

Следователи изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения. "Проводятся следственные действия с несовершеннолетними для установления всех обстоятельств произошедшего и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", - уточнили в пресс-службе ведомства.