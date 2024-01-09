В Забайкалье произошел второй за сутки сход вагонов

Никто не пострадал, уточнили в пресс-службе региональной железной дороги

ЧИТА, 9 января. /ТАСС/. Сход вагона грузового поезда произошел второй раз за сутки в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

"На станции Чита-1 Забайкальской железной дороги 9 января при отправлении грузового поезда произошел сход одного порожнего вагона. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что инцидент не повлиял на движение поездов. В ликвидации аварии задействованы технические ресурсы восстановительного поезда станции Чита-1.

Первый сход вагона сегодня произошел в 1:17 (8 января в 19:17 мск) на перегоне Алеур - Бушулей. С рельсов сошли 14 вагонов с углем, из людей никто не пострадал. Из-за аварии задержались несколько пассажирских поездов, один рейс отменен. Для пассажиров организованы авиаперелеты из Читы в Благовещенск и Хабаровск. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).