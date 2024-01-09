Прокуратура организовала проверку из-за отключения тепла в двух районах Екатеринбурга

По данным СМИ, 8 января жители пяти улиц в двух микрорайонах остались без теплоснабжения и горячей воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту понижения параметров теплоснабжения в двух микрорайонах города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи со снижением параметров теплоснабжения в ряде домов в микрорайонах "Уктус" и "Вторчермет". По имеющейся на данный момент информации 8 января 2024 года произошло снижение давления в системе теплоснабжения в результате технологических нарушений в работе оборудования в котельной, что повлекло предоставление жителям коммунальной услуги ненадлежащего качества", - отметили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, специалисты ресурсоснабжающей организации ПАО "Т-Плюс" провели ремонтные работы, осуществляется нагрев теплоносителя до нормативных параметров. "В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами", - добавили в ведомстве.

Местные СМИ писали, что жители пяти улиц в двух микрорайонах остались без тепла и горячей воды вечером 8 января.

Согласно данным Гидрометцентра, температура в Екатеринбурге 8 января была от -19 до -21 градуса днем. Ночью 9 января температура воздуха достигла -23 градусов.