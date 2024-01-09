Жителя Владимира осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в отеле

Его приговорили к одному году колонии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд во Владимире приговорил местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в гостинице, к одному году колонии-поселения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры). Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Утром 18 июня 2023 года мужчина находился в одном из кафе Владимира, где вместе со своими знакомыми, приехавшими из Москвы, распивал спиртные напитки. Приятели рассказали осужденному, что вместе с ними из столицы приехала девушка, которая в кафе с ними пойти не захотела, предпочтя пораньше лечь спать. "Посмотрев фотографии девушки в социальных сетях, злоумышленник, желая, чтобы последняя покинула свой номер и присоединилась к компании, со своего мобильного телефона осуществил звонок в гостиницу и сообщил о готовящемся взрыве", - пояснили в ведомстве.

Прибывшими по вызову сотрудниками оперативных служб взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.