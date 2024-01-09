Во Владимирской области на территории швейной фабрики загорелся склад

По данным МЧС, никто не пострадал

ТАСС, 9 января. Пожар произошел на складе на территории швейной фабрики в поселке Муромцево Владимирской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня [9 января] в 11:51 в Судогодском районе Владимирской области, в поселке Муромцево, произошел пожар на складе готовой продукции при швейной фабрике, расположенной по адресу: улица Первомайская, дом №70а. Пожар был успешно локализован на площади в 1,3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в результате происшествия никто не пострадал. По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, к тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 38 человек личного состава.