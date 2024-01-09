Обвиняемый в коррупции экс-министр лесхоза Красноярского края не признал вину

Димитрия Маслодудова обвиняют в получении взятки в размере 3,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Бывший министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, не признал вину. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"В своем последнем слове Маслодудов заявил, что был честным государственным служащим и его все оговорили. Свою причастность к вменяемым преступлениям он категорически отрицал - деньги ему на счет перечислял брат в качестве займов и других "семейных финансовых взаимоотношений", - говорится в сообщении.

Маслодудова обвиняют, в том, что в 2018-2020 годах он через своего брата Юрия получил взятку в 3,5 млн рублей от лесозаготовителей за выделение рентабельных участков и сокращение сроков выдачи разрешений на вырубку. В ноябре 2021 года Юрий Маслодудов был приговорен к пяти годам условно за посредничестве во взятке. Также экс-министру инкриминируется мошенничество - он получил 1 млн рублей от предпринимателя за оказание содействия в заключении договора аренды лесного участка. При этом возможность повлиять на процедуру торгов у него отсутствовала.

Ранее заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин поддержал гособвинение в отношении экс-министра. Гособвинение требует приговорить его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 17,8 млн рублей, а также лишить права на 14 лет занимать определенные должности.

Маслодудов был министром лесного хозяйства края в 2018-2020 годах. Задержан по подозрению в получении взятки он был после своей отставки.