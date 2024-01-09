В Свердловской области количество тяжких преступлений в праздники выросло на 24%

По данным замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по региону Дмитрия Панфилова, прирост произошел за счет увеличения количества телефонных мошенничеств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Общее количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в новогодние праздники в Свердловской области, выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по региону полковник полиции Дмитрий Панфилов.

"Общее количество зарегистрированных преступлений выросло за счет телефонных мошенничеств, которые совершались в отношении граждан Свердловской области в текущем году, и таких тяжких, особо тяжких преступлений совершено 41. Тяжких и особо тяжких зарегистрировано 223 в текущем году, в прошлом году эта цифра составляла 179", - сказал он.

Всего в 2024 году зарегистрировали 746 преступлений, в аналогичном периоде 2023 года было 643 преступления. Количество убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 10%.

В новогодние праздники в области за распитие спиртной продукции в общественных местах задержали 550 человек, 293 - за мелкое хулиганство, 193 - за появление в общественном месте в состоянии опьянения. По данным Панфилова, почти все цифры в два раза меньше показателей этого же периода 2023 года.

Так же он отметил, что ежедневно с 31 декабря по 8 января было задействовано 500 сотрудников органов внутренних дел, 180 представителей общественных формирований правоохранительной направленности и 149 сотрудников Росгвардии.

Проверки в регионе в праздничные дни

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции в регионе вынесли 25 определений о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Всего выявили 483 нарушения, в основном выявлены такие недостатки, как заужение проезжей части, наличие сформированных снежных валов у пешеходных переходов и остановочных комплексов, наличие на проезжей части снежного наката, сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.

В период проведения новогодних праздников ГУ МЧС России по Свердловской области было взято на учет 310 объектов хранения и реализации пиротехнической продукции и 60 площадок, предназначенных для безопасного запуска пиротехнических изделий. Совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области с 15 декабря проведено 96 рейдов, охвачены все торговые места: 99 стационарных специализированных магазинов по продаже фейерверков и 211 нестационарных павильонов. По данным заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергея Махнева, было возбуждено 5 административных дел, выявлено 215 нарушений, объявлено 83 предостережения.