В Орле два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса

Возгорание локализовали

ТАСС, 9 января. В Орле два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"На территории Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Клычков попросил жителей города соблюдать бдительность и при необходимости обращаться по телефонам оперативных служб.