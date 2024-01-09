9 января, 11:55,
обновлено 9 января, 12:15
Военная операция на Украине

В Орле два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Возгорание локализовали

ТАСС, 9 января. В Орле два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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"На территории Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, на месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Клычков попросил жителей города соблюдать бдительность и при необходимости обращаться по телефонам оперативных служб. 

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УкраинаРоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине