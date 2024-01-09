СК возбудил уголовное дело из-за нарушений в теплоснабжении домов в Ивановской области

Информация о проблемах с отоплением ранее появилась в некоторых СМИ

ТАСС, 9 января. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащей организации теплоснабжения 19 многоквартирных домов в Тейкове Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Тейковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области по информации СМИ о низких температурах в квартирах в городе Тейкове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, ранее СМИ сообщали, что жители микрорайона Красные Сосенки города жалуются на низкую температуру в квартирах. По их словам, в жилых помещениях сейчас не больше 14 градусов тепла.

Следователи проводят осмотр квартир, в помещениях ресурсоснабжающей организации, обслуживающей котельную, идут обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство, сотрудники администрации, управляющих компаний и жители домов. Прокуратура Ивановской области также проводит проверку.